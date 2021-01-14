Администрация Твери подвела итоги Рождественской ярмарки, которая работала на улице Трехсвятской все новогодние праздники.За время работы торговые ряды посетили более 14 000 человек. Продано 617 кг меда, 2466 новогодних леденцов, 250 г халвы местного производства, около 1000 сувениров с изображением символа года - бычка, 360 литров безалкогольного глинтвейна и многое другое.Напомним, ярмарка работала все новогодние праздники, кроме 1 января. Помимо 24 торговых домиков, были смонтированы праздничные фотозоны.