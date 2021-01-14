Госавтоинспекция Тверской области предупредила водителей об ухудшении погодных и дорожных условий.14 января в Тверской области - снегопад. Температура воздуха днем от -20 до -15 градусов. В ночь на 15 января похолодает до -25. По прогнозам Тверского гидрометцентра осадки продолжатся и ночью.В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.Будьте внимательны и осторожны!