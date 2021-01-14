На \\"горячую линию\\" прокуратуры Андреапольского муниципального округа позвонил инвалид, проживающий в многоквартирном доме по улице Кленовая в Андреаполе и сообщил, что в строении протекает крыша.В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего содержания кровли управляющей организацией - кровельное покрытие повреждено, завалено мусором, имеется растительность.По результатам рассмотрения обращения прокурором района директору управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Директор предприятия привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.