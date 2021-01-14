В 2020 году в Тверской области вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов в районы, было эвакуировано 211 пациентов, в том числе 23 ребенка. Чаще всего в больницу попадали люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.Самыми \\"горячими\\" для авиамедицинских бригад Областной клинической больницы и Детской областной клинической больницы в прошлом году стали июнь и август. В эти месяцы бригады совершили по 26 вылетов, из которых 24 - к пациентам с инфарктом и 15 – с различными травмами.Часто помощь санавиации пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями требовалась в октябре и декабре прошлого года.Губернатором Игорем Руденей поставлена задача по развитию в Тверской области санитарной авиации, обустройству новых вертолетных площадок недалеко от центральных районных больниц для оперативного оказания медицинской помощи жителям муниципалитетов.