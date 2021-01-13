В полицию обратился 40-летний житель Конаковского района. Мужчина рассказал, что его автомобиль \\"Шкода Октавия\\", припаркованный у магазина, был поврежден неизвестным. Ущерб составил порядка 60 000 рублей.Злоумышленник повредил зеркала, бампер и другие элементы. Полицейские опросили продавцов магазина.В ходе розыска подозреваемый - 28-летний ранее неоднократно судимый житель Конакова - был задержан. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что испортил машину на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ.