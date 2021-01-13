Следователем Западнодвинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту выявленных нарушений в деятельности управляющей компании в Западной Двине.По сообщению СМИ, управляющая организация пыталась скрыть сыплющуюся штукатурку, трещины, разрушения кирпичной кладки, разбитые стекла в подъездах, отсутствие теплоизоляции на трубах отопления и отсутствие тепла в подъездах. При этом в паспортах домов указана полная готовность к зиме, а документы переданы в администрацию.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.