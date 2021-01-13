В новогодние праздники в службу скорой медицинской помощи Тверской области зафиксировано около 54 тысяч обращений. 9 694 из них – в Твери. Ежедневно на выездах работали 115 бригад.- Не обошлось и без \\"ложных\\", безрезультативных выездов, когда был неправильно указан адрес, пациент отсутствовал по месту вызова, либо помощь скорой была не нужна, - сообщили в областном минздраве.Такие случаи будут рассматриваться отдельно с привлечением правоохранительных органов.Всего в праздничные дни в стационары Тверской области бригадами скорой медицинской помощи были доставлены 6 573 пациента, 288 из них – с острым инфарктом миокарда, 302 – с острым нарушением мозгового кровообращения. 65 раз бригады медиков выезжали на места ДТП.1537 человек получили консультации медиков по телефону \\"103\\".