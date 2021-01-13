Новый фильм с участием звезд современного российского кино Виктора Сухорукова и Максима Аверина будут снимать в Твери. \\"Союз спасения\\" - многосерийная версия одноименного полнометражного фильма о восстании декабристов и событиях 1825 года.В Твери уже объявлен набор массовки для съемок масштабных сцен, об это сообщает ответственная за кастинг Маргарита Тощакова. Точные даты съемок пока не сообщаются, их объявят несколько позже.В массовку требуются мужчины от 18 до 45 лет. Они будут исполнять роли солдат. Заявку Маргарита Тощакова принимает в личные сообщения. Претенденты на роль в массовке должны представить следующую информацию: ФИО и возраст, рост, размер одежды и размер ноги, номер контактного телефона. Обязательно нужно приложить свою фотографию. Важно, чтобы фото было сделано недавно, в фас, без головного убора и очков.