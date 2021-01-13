Обманутой жертвой мошенников стала 47-летняя жительница Твери. Женщина сообщила полиции, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился работником банка и сообщил, что произошел несанкционированный доступ к её кредитной карте и стал убеждать женщину найти банкомат и выполнить ряд операций.Потерпевшая поверила уговорам и перевела 669 000 рублей через банкомат на неизвестные счета разных мобильных операторов, после чего связь прервалась. Спустя некоторое время женщина поняла, что попала на уловки мошенника. Полицейские изъяли у потерпевшей сотовый телефон, а также 45 чеков с номерами абонентов, на счета которых были переведены деньги.По статье \\"Мошенничество\\" возбуждено уголовное дело.