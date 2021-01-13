В полицию с заявлением о грабеже обратился 58-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что на АЗС в Заволжском районе заправлял автомобиль, в этот момент неизвестный мужчина через незакрытую дверь с другой стороны машины похитил пакет с сотовым телефоном и деньгами, затем сел в свою машину и уехал. Ущерб составил 60 000 рублей.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей, обследовали прилегающую территорию, изучили записи с камер видеонаблюдения.В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Калининского района. В полиции фигурант признался, что деньги потратил, а телефон выбросил.По статье \\"Грабеж\\" возбуждено уголовное дело.