Многодетные семьи из Тверской области по-прежнему имеют право бесплатно парковаться на платных стоянках в Твери. Для этого необходимо внести свою машину в реестр, который составляет МБУ «Зеленстрой». С собой нужно иметь удостоверение многодетной семьи, паспорт и документы на машину.По статистике ежегодно около тысячи тверских многодетных семей пользуются правом на бесплатные парковки в центре Твери.С 1 января по-другому необходимо оплачивать парковочное место. Сейчас это можно сделать на сайте tverparking.com, через приложение «RuParking» или через паркомат.