Молодежному хору Тверской епархии исполнился 1 год. Хор сложился, можно сказать, случайно. Все началось с колядок, которые в прошлом году организовала православная молодежь для пациентов Тверского геронтологического центра. Ребята во всех смыслах спелись - так и родилась идея объединиться в хор.Первый его состав - девять девушек. Позже к хору присоединились другие участники, и сегодня его коллектив - это 18 человек, как девушек, так и юношей. Самому юному певчему сейчас 15 лет.- За первый год своего существования хором было спето 25 служб, в том числе две архиерейские. Для начинающего коллектива юных энтузиастов это достижение, - говорят в пресс-службе Тверской епархии.