Коечный фонд в госпиталях для больных COVID-19 в нашем регионе будет увеличен до 2906 единиц. решение об этом принято на заседании областного оперштаба. Его 13 января провел губернатор Игорь Руденя.По мнению главы региона, в текущей эпидемиологической ситуации важно в оперативном режиме наращивать мощности инфекционных госпиталей.На сегодня у нас развернуто 2606 коек в Областной клинической больнице, тверских горбольницах №1 и №6, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медчасти № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2 в Твери, родильном отделении Вышневолоцкой ЦРБ.Как сообщает региональное правительство, еще 300 коек запланировано ввести к 10 февраля. В том числе дополнительные резервы предусмотрены в Кимрской ЦРБ.Добавим, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Записаться на нее может каждый желающий, включая граждан старше 60 лет. Сделать это можно через единый телефон «горячей линии» - 122.