13 января празднует день рождения наша землячка ветеран Великой Отечественной войны Антонина Филипповна Гордеева. Ей исполнилось 96 лет. Поздравления Антонине Филипповне направил губернатор Игорь Руденя.- Благодарю Вас за великий пример мужества, нравственной силы и патриотизма, который вписало поколение ветеранов в историю нашего Отечества. Эти качества навсегда останутся ориентиром для жителей нашей страны. Пусть мирное небо над Россией, завоеванное вами, никогда не омрачается, - написано в поздравительном адресе губернатора.Антонина Гордеева родилась в 1925 году в Твери. Война застала 16-летнюю девушку в родном городе. Вместе со сверстниками она во время налетов вражеской авиации помогала тушить пожары от бомб, дежурила на улицах.В декабре 1941 года Антонина Гордеева стала медсестрой в госпитале 31-й армии, участвовавшей в освобождении Калинина от войск вермахта.В составе 31-й армии Антонина Филипповна прошла всю войну: от Калинина до Восточной Германии...Антонина Филипповна награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За освобождение Белоруссии», почетным знаком «За заслуги перед городом». В октябре 2020 года Игорь Руденя передал Антонине Гордеевой госнаграду - орден Почёта.