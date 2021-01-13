В Тверской области отменили крещенские купания в реке Орша, возле Занменской церкви в Савватьево. Об этом сообщил на своей странице в \\"Фейсбуке\\" настоятель храма отец Андрей Егоров.\\"19 января в праздник Крещения Господня крещенские купания в реке Орша проводиться не будут\\", - написал он в посте.Богослужения в церкви начнутся в Крещенский сочельник 18 января в 8:00 утра. В 10:00 утра состоится освящение воды, набрать ее смогут все желающие. 19 января в 9:00 утра начнется праздничная Божественная литургия и Великое освящение воды, Крестный ход на иордань и освящение воды в Орше.