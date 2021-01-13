Пропавшая 11 января в Твери 15-летняя Алена Лавровская вернулась домой. Об этом днем, 13 января, сообщил Следственный комитет Тверской области.Ранее по факту исчезновения девушки Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.Утром в среду пропавшая самостоятельно вернулась домой. В ближайшее время следователем СК будут установлены все обстоятельства ее исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.