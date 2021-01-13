13 января в стране отмечается в День российской печати. Дата учреждена 30 лет назад в ознаменование выхода в 1703 году первой российской печатной газеты, основанной указом Петра Великого.Работников и ветеранов средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.- Оперативно освещая события, вы помогаете читателям, зрителям, слушателям разобраться в большом потоке новостей, мнений и оценок, выступаете инициаторами важных проектов, объединяющих людей, - отметил Игорь Руденя. - Ветераны отрасли в своем труде продемонстрировали сочетание профессионализма и нравственного долга, приверженность выдающимся традициям отечественной журналистики, издательского дела. Желаю всем работникам средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области развития, интересных и содержательных проектов, новых успехов в труде на благо нашего региона и всей России!