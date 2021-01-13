В Твери ушла из жизни доктор экономических наук, профессор Ольга Викторовна Богданова. Об утрате сообщили коллеги профессора на странице \\"Вести Тверской ГСХА\\" в соцсети. В Тверской сельхозакадемии Ольга Богданова раньше работала заведующей кафедрой организации предпринимательской деятельности в АПК.Ольга Викторовна закончила Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. Много лет преподавала в Тверской государственной сельскохозяйственной академии. В 2005 году ей было присвоено звание \\"Почетный профессор ТГСХА\\", ветеран труда. Работала профессором кафедры экономики предприятия и менеджмента Тверского госуниверситета.