С 1 января в Тверской области размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет составляет 5 946, 80 рубля. До этого сумма равнялась 5699 рублям.Эти пособия положены семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Размер выплаты должен составлять половину размера прожиточного минимума на детей за II квартал 2020 года. В Тверской области он составил 11 893,59 рубля. Отсюда эти 5946 рублей.Как напомнило областное правительство, с нового года предоставлением этой выплаты и других пособий занимается Центр выплат «Тверская семья».Выплаты за январь будут произведены до конца текущего месяца. Подать заявление о начислении пособия можно через МФЦ или портал Госуслуги, а также в Центре выплат в приемный день - среду.- Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом, - отмечает губернатор Игорь Руденя. – Рассчитываем, что все меры, принятые президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона.