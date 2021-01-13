За новогодние праздники Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области посетили свыше 6500 человек. Туристы приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока, Республики Карелия и других городов.12 декабря 2020 года из Твери до Ржевского мемориала был запущен автобус №555 \\"Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату\\". Ежедневно он совершат по четыре рейса. Отправление из Твери в 8:10 и 15:10, из Ржева – в 11:50 и 18:50. Время в пути составляет около трех часов. Полная стоимость проезда – 346 рублей.Еще один автобус возит туристов по маршруту \\"Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату\\".Также, в 2021 году в Тверской области планируется начать строительство новой железнодорожной станции \\"Ржевский мемориал\\", что, по мнению губернатора Игоря Рудени, повысит доступность объекта. От станции будет организовано автобусное движение к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.