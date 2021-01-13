В Тверской области, по данным оперштаба на 13 января 2021 года, 228 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25229 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 20395 человек (+358).Изолированы 4357 больных (-133).Умерли 477 человек (+3).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 13 января выявлено 8120 случаев заражения коронавирусом (+76 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1856 (+3)Вышневолоцкий городской округ – 1478 (+16)Ржев – 1451 (+5)Торжок – 1181 (+13)Кимры – 1106 (+14)Калининский район – 999 (+11).За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 483 243, в том числе за последние сутки - 4071.