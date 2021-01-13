Сообщение об обнаружении тела 60-летней женщины в ходе тушения пожара в жилом доме в деревне Славное в Калининском районе поступило в следственное управление 12 января.По факту гибели человека Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Тело погибшей было найдено на втором этаже дома в коридоре возле лестницы. Дом обгорел изнутри частично, полностью сгорела ванная комната на первом этаже. Точные причины пожара и смерти погибшей установят после экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.