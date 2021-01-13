С 1 января размер пенсий увеличился на 6,3%. Это коснулось 301 тысячи пенсионеров Тверской области, которые получают выплаты по старости, инвалидности или из-за потери кормильца.После индексации, в среднем, размер пенсии увеличился на 1014 рублей и составил 17160 рублей. При увеличении учитывался и индивидуальный размер пенсии.Изменение размера выплат произошло автоматически, пенсионерам не нужно было представлять какие-либо документы. В Тверском регионе пенсии приходят своевременно, согласно графику, как сообщают в пресс-релизе областного Пенсионного фонда.