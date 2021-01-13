Водоснабжение в Твери восстановлено в штатном режиме, об этом в официально сообщении около полуночи 12 января 2021 года уведомил « Тверь Водоканале».Напомним, вечером 12 января в Твери произошла крупная авария на водоводе. В результате чего параметры холодного водоснабжения были снижены, часть домов в нескольких районах осталась без воды.Преимущественно это центр города.В течение нескольких часов, несмотря на мороз, рабочие смогли ликвидировать последствия порыва на сетях.- Найдено место повреждения водовода на нитке Затверечье - Южный в районе Затверецкая Слобода. Бригады ООО «Тверь Водоканал» работают на месте. Параметры водоснабжения в Твери планируется восстановить в течение 2-3 часов» - обобщили в «Тверь Водоканале».Телефоны аварийных служб:— «Тверь Водоканал»: (4822) 48-11-00, 48-30-44 (если нет холодный воды);— «Тверская генерация»: (4822) 78-00-00 (если нет горячей воды или отопления»;— Объединенная диспетчерская служба департамента ЖКХ администрации города: (4822) 34-87-07.