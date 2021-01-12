Вечером, 12 января, около 21:30 жители сразу нескольких районов Твери остались без холодной воды.Ситуацию оперативно прокомментировало ООО \\"Тверь Водоканал\\".Выяснилось, что из-за повреждения водовода на нитке Затверечье-Южный произошло падение давления воды. В некоторых домах воды нет совсем - ни горячей, ни холодной. У кого-то холодная течет слабой струйкой, а горячей нет совсем и наоборот.- В настоящее время ведется поиск места повреждения водовода, чтобы оперативно восстановить параметры водоснабжения, - сообщают коммунальщики.Подробности уточняются.Дозвониться в колл-центр можно по телефонам: 8 (4822) 48-11-00, 62-01-02.