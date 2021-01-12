В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области рассказали, по каким вопросам чаще всего обращались к ним жители региона в 2020 году. Больше всего, по информации ведомства, тверичан волновали вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, этой теме было посвящено 46% обращений.В данной сфере большинство обращений касалось деятельности медицинских организаций, а также качества питьевой воды, водоснабжения, пищевых продуктов.По теме защиты прав потребителей вопросы и жалобы прислали 42% обратившихся. Жаловались в основном на организации ЖКХ, магазины, компании связи и финансовые компании.Всего за прошедший год в органы Роспотребнадзора жители Тверской области обратились 4410 раз.