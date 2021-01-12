В Тверской области в 2020 году родились 10 082 ребенка. Из них 3 656 стали первенцами в семьях, 3767 - вторые дети, 129 – шестые и последующие дети в семьях. Статистику обнародовал региональный ЗАГС.3116 малышей родились у женщин в возрасте 30-34 лет, 2823 ребенка - у 25-29 летних мам, 2134 новорожденных появились у женщин младше 25 лет.Среди рожениц 2020 года были женщины старше 40 лет. У них родились 344 ребенка, 47 малышей стали первенцами, 111 малышей - вторыми в семье, а 15 зарегистрированы как шестые и последующие дети.- Демография – наш безусловный приоритет. Перечень мер поддержки семей с детьми в Тверской области состоит из около 100 различных позиций. Порядка 40 мер – прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 миллиардов рублей, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2020 года.