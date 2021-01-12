В полицию обратился 22-летний житель Центрального района Твери. Молодой человек пояснил, что во время службы в храме у него похитили куртку, в которой находились деньги. Ущерб пострадавший оценил в 10 000 рублей.Полицейские осмотрели место происшествия, опросили служителей храма и возможных очевидцев преступления, просмотрели камеры видеонаблюдения.В ходе розыска подозреваемый - 39-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства - был задержан и доставлен в отдел полиции.Похищенное имущество он успел реализовать. По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.