Решение принято 12 января на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Всего планируется закупить более 200 единиц медоборудования.Медтехнику приобретут для ковидных госпиталей в областной клинической больнице и детской областной больнице, в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, в горбольнице №6 Твери, в Нелидовской и Конаковской ЦРБ.Закупить решено тромбоэластографы, реанимационные консоли, прикроватные мониторы, увлажнители со встроенным генератором потока воздуха, кислородные концентраторы, современные 12-тиканальные ЭКГ.Кроме того, для госпиталей в тверских городских больницах №1 и №6, в детской горбольнице №3, в Вышневолоцкой, Кимрской, Калининской ЦРБ приобретут газификаторы.Как сообщает правительство региона, на закупку медоборудования направят около 100 млн рублей областных средств.