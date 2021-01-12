Топ-5 самых популярных в новогодние каникулы маршрутов назвали в Твери и самым популярным стал маршрут №33, который ходит от Мигалово до гипермаркетов на Октябрьском проспекте в Южном. На 33-ем маршруте за праздники тверичане успели прокатиться 73,5 тысячи раз.Чуть менее, 68,7 тысяч пассажиров, перевез маршрут №30 (Левитана - Центросвар), за ним второе место топа.Символическая бронза (чуть более 60 тыс. пассажиров) у девятого маршрута. Автобус №9 ходит от поселка Мигалово до Центросвара.На четвертом месте - 42-й автобус. Он тоже возит в гипермаркеты на октябрьском проспекте, а вторая конечная - Железнодорожный вокзал. От Южного до вокзала автобус идет по большой дуге, захватывая центр и Пролетарский район. На этом маршруте за праздники прокатились 56,6 тысяч раз.Последнее место топа самых популярных маршрутов занял автобус №36 (Мамулино - Сахарово), он перевез почти 52,4 тысячи человек.