Ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Татьяне Александровне Прибавченковой 12 января исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем ее поздравил губернатор Игорь Руденя.- Ваш жизненный путь отмечен важными делами во благо малой Родины и всей нашей страны. Своей честной и добросовестной работой Вы немало сделали для развития сельского хозяйства Тверской области, внесли свой вклад в укрепление трудовых традиций нашего народа. Искренне благодарю Вас за достойный пример для молодых поколений, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.Татьяна Александровна родилась в деревне Хмелёвка Нелидовского района. Много лет - с 1933 по 1984 годы - трудилась в совхозе «Смольниковский». В годы войны, как и миллионы советских женщин, помогала фронту трудом в тылу.