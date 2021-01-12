Жители проспекта Николая Корыткова в Пролетарском районе Твери утром, 12 января, пожаловались на неприятный запах нечистот.Очевидцы рассказали, что вечером, 11 января, из трубы во дворе одного из домов начала выплескиваться вода и затопила окрестности.Видео было опубликовано в паблике \\"Подслушано у водителей. Тверь\\". Горожане переживают, что на морозе жидкость замерзнет и тогда ходить будет очень скользко.Тем временем, коммунальщики уверяют, что восстановительные работы уже ведутся. В ближайшее время воду откачают.ЧП произошло из-за засора канализационной трубы.