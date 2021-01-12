В полицию обратился 28-летний житель Москвы. Мужчина рассказал, что вместе с родственником ехал в деревню Уразово Конаковского района. В пути попутчики поругались, и тогда пьяный пассажир напал на владельца автомобиля и угнал транспортное средство.Оперативники установили направление движения угнанного автомобиля и стали его преследовать. По понтонной переправе злоумышленник пытался перебраться в Московскую область. Мужчина полагал, что в другом регионе его не задержат, бросил автомобиль у речного канала и по мосту побежал на другой берег. Подозреваемого поймали и доставили в отдел полиции.Фигурант заявил, что к угону транспортного средства его подтолкнула личная неприязнь к заявителю. Гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело.