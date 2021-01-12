В 2021 году российской прокуратуре исполняется 299 лет. С профессиональнымпраздников работников и ветеранов прокуратуры поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.- Добросовестно исполняя свой служебный долг, вы стоите на страже законности и правопорядка, защищая интересы наших граждан. Хочу поблагодарить ветеранов за верность долгу и укрепление вековых традиций российской прокуратуры. Желаю всем сотрудникам прокуратуры новых профессиональных успехов на благо жителей Тверской области и всей нашей страны. Счастья, здоровья вам и вашим близким! - сказал Игорь Руденя.