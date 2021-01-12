На рождественскую службу в кафедральный Воскресенский собор в Твери пришла кошка.Животное появилось внезапно, во время молебна, который проводил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.Кошка гордо прошествовала мимо владыки и уселась в центре храма. Прогонять ее не стали, и она просидела всю службу, чем заслужила внимание прихожан и стала звездой соцсетей.В комментариях под постами подписчики отмечают, что животное очень милое и довольно упитанное.Коротким видео с визитом хвостатой гостьи поделился в своем \\"Инстаграм\\" отец Сергий Виноградов.