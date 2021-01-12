Сотрудники государственного экологического надзора Минприроды Тверской области провели проверку по обращению жителей деревни Алексеевское Калининского района. В ходе рейда был установлен факт длительного загрязнения земельного участка строительными отходами, а также отходами отработанных масел, содержащих нефтепродукты.По результатам проверки виновнику выдано предписание об устранении нарушения и назначен штраф в 70 000 рублей.Требования были исполнены: свалка ликвидирована, земельный участок восстановлен.