В дежурную часть Заволжского отдела полиции Твери обратился 38-летний владелец автосервиса. Мужчина сообщил, что у него были украдены пять автомобильных аккумуляторов.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали прилегающую территорию и проверили потенциальные места сбыта похищенного.Подозреваемым оказался 44-летний работник автосервиса. Похищенное мужчина обманным путем вывез на машине клиента и сдал в пункт приема металла за 3500 рублей.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.