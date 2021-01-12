В Тверской области, по данным оперштаба на 12 января 2021 года, 226 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25001 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 20037 человек (+221).Изолированы 4490 больных (0).Умерли 474 человекa (+5).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 12 января выявлено 8044 случаев заражения коронавирусом (+137 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1853 (+9)Ржев – 1446 (+6)Вышневолоцкий городской округ – 1462 (+2)Торжок – 1168 (+3)Кимры – 1092 (+8)Калининский район – 988 (+13).За весь период в регионе проведено 479 172 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 3 688.