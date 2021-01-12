11 января губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами правительства Тверской области по работе региональных ведомств в период новогодних и рождественских праздников. -В праздничные дни в усиленном режиме несли вахту медики и энергетики Тверской области, специалисты МЧС, ЖКХ, стационарных социальных учреждений и других ведомств, - отметил глава региона и поблагодарил специалистов за работу.Напомним, что выходные не прошли без происшестий. Из-за сильного снегопада и ледяного дождя в некоторых районах наблюдались перебои с электричеством. Министерства и ведомства оказывали содействие тверскому филиалу \\"Россети Центр\\" в проведении восстановительных работ. Всего были привлечены 195 бригад, 779 человек и 254 единицы техники.Дорожные и жилищно-коммунальные службы контролировали состояние региональных дорог, тепло- и водоснабжение в муниципалитетах.Была обеспечена штатная работа инфекционных госпиталей, службы скорой медицинской помощи, травмпунктов.