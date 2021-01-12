Жителей Тверской области просят не выбрасывать живые новогодние елки в мусорные контейнеры, а складировать деревья в местах накопления крупногабаритных отходов на контейнерных площадках.Это нужно для того, чтобы емкости дольше оставались свободными и хватало места для мусорных пакетов. Также деревья могут повредить механизм прессования у мусоровозов.- Собранные елки будут транспортированы на полигон, где будут раздроблены с помощью катка-уплотнителя и использованы для укрепления дорог, - сообщает региональный оператор по обращению с ТКО в Тверской области ООО \\"ТСАХ\\".