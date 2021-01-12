Областное правительство сообщает, что в наш регион в середине этой недели привезут еще 2000 доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день в Верхневолжье уже передано 2242 доз вакцины от COVID-19.Записаться на вакцинацию может каждый желающий, в том числе граждане старше 60 лет.О том, как пожилым жителям Тверской области пройти вакцинацию, какие противопоказания могут быть к прививке, читайте здесь.По информации областного правительства, в регионе от коронавируса на сегодня привились 1342 человека.Прививочные кабинеты открыты в трёх больницах Твери и в ЦРБ в Вышнем Волочке. На вакцинацию необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.Также властями принято решение об организации пунктов вакцинации в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, в Ржевском, Бежецком, Конаковском и Кимрском районах.Где можно привиться на данный моментГорбольница №1, телефон для записи - 42-45-20. Кабинет работает по будням с 8:00 до 10:00. Адрес: Беляковский переулок, дом № 9.Горбольница №7, телефон для записи - 8-900-019-98-01 по будням с 9:00 до 12:00. Адрес: Петербургское шоссе, дом № 76/1.Больница скорой медицинской помощи, телефон для записи - 44-42-44 по будням с 8:00 до 16:00 (либо при обращении в регистратуру поликлиники, окно №4). Адрес: проспект Ленина, дом №6, кабинет №123.Вышневолоцкая ЦРБ. Записаться на вакцинацию можно по будням с 8-00 по 14-00 в кабинете №69 поликлиники №1 по адресу Казанский проспект, 121а. Также можно записаться через электронную регистратуру. Сведения о вакцинации можно получить в регистратуре поликлиники № 1 по телефону 6-34-46.