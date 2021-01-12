На большой сцене Тверского академического театра драмы представят постановку в одном акте «Весы» по пьесе драматурга, режиссера и писателя Евгения Гришковца. Жанр обозначен как «ночь ожиданий в одном действии». Режиссер-постановщик – Александр Павлишин. Возрастной рейтинг «18+», в спектакле будут сцены курения и употребления алкоголя.Пьеса «Весы» входит в сборник «Весы и другие пьесы» (2018) В аннотации к книге сказано, что она «о хороших людях в непростых обстоятельствах, о тревогах, волнениях, радости, заботе, трудном выборе… и обязательно надежде».Сюжет рассказывает о том, как четверо мужчин ждут в родильном отделении появление на свет своих детей. В эту ночь они будут философствовать, размышлять о смысле жизни и о том, какое это чудо – рождение ребенка.В спектакле заняты – заслуженный артист России Андрей Журавлев, артисты: Геннадий Бабинов, Никита Бахметьев, Константин Василенко, Александр Крайнов. Все женские роли исполнит артистка Дарья Плавинская.– Мне очень хочется, чтобы спектакль по пьесе «Весы» жил на сцене нашего Тверского театра драмы, ведь это произведение удивительно и уникально тем, что содержит в себе мощный заряд простой радостной и светлой энергии. Сейчас в условиях непростого времени я думаю, именно жизнеутверждающие эмоции необходимы зрителям нашего театра, в которые они будут погружены полтора часа без антракта, – рассказывает режиссер Александр Павлишин.Купить билеты онлайн можно на сайте театра. Справки по телефонам: (4822) 32-09-09, 32-22-92.Все зрители должны приходить в храм Мельпомены и находиться в нем в защитных масках. Заполнение зала по-прежнему происходит лишь на 50%.