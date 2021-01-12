В дежурную часть Старицкого отдела полиции обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ночью пропал принадлежащий ему автомобиль \\"Мазда\\". Машина была припаркована во дворе. Ущерб составил 1,3 млн рублей.На место происшествия выехала полиция. Были изъяты следы и улики, проверены места возможного временного хранения или \\"отстоя\\" похищенного автомобиля.Под подозрение полицейских попали трое мужчин. Двое из задержанных находились в федеральном розыске за аналогичные преступления.Подозреваемых задержали в одном из гаражей в деревне Рязаново Калининского района. Там же нашли автомобиль, устройства подавления GSM и GPS-сигналов, комплекты государственных регистрационных знаков, мобильные телефоны, радиостанции, устройство для несанкционированного открытия и запуска двигателей автомобилей марки \\"Мазда\\", металлические свертки для замков зажигания, а также автомобиль \\"Форд Фокус\\".По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.