На заседании правительства Тверской области 12 января губернатор Игорь Руденя представил нового главу Ржевского района Михаила Петрушихина.Михаил Петрушихин имеет опыт работы на местных предприятиях, а также в администрации муниципалитета. На должность он был избран собранием депутатов 29 декабря 2020 года.Михаил Палович Петрушихин родился в Ярославле. отец работал врачом, мать - медсестрой. В 1980 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище МВД СССР. Был распределен в Мурманск и до 1996 года служил в разных частях. Участник боевых действий на Кавказе. Был в командировке в Чеченской республике. В звании капитана, в должности заместитель командира батальона ушел в запас.С 1996 по 2012 год работал на различных предприятиях. В 2012 году начал работать в администрации Ржевского района. С 2013 года - завотделом ЖКХ и газификации, затем - замглавы Ржевского района по строительству. С июня 2015 года - первый заместитель главы администрации Ржевского района.