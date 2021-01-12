Ночью 12 января в областном центре на пересечении улиц Туполева и Маяковского столкнулись «Газель» и «скорая». От удара машина медиков повалилась на бок. Среди пострадавших были пациентка, фельдшер и водитель.Пациентке оказали помощь и госпитализировали в инфекционное отделение Областной больницы. Водитель и фельдшер получили ушибы и ссадины. Их обследовали и после амбулаторной помощи отпустили домой.Напомним, на перекрестке Туполева с Маяковского микроавтобус «Газель» двигался со стороны Речного вокзала на зеленый сигнал светофора. А со стороны улицы Шишкова на «красный» с включенными мигалкой и звуковым сигналом ехала «неотложка». Водитель «Газели» не пропустил врачей и произошло столкновение, после которого карета «скорой» опрокинулась на дорогу.