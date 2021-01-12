В Твери организованы поиски несовершеннолетней местной жительницы. 15-летняя Алена Лавровская утром, 11 января, ушла из дома и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не известно.По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки.Установлено, что девушка и раньше самовольно уходила. Следователи и полицейские выезжали по месту последнего нахождения несовершеннолетней, опросили родственников.На поиск несовершеннолетней ориентированы сотрудники правоохранительных органов, волонтеры.Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.