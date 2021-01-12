Информация о том, что «британца» сняли с дерева во дворе дома на Комсомольском проспекте 11 «а», появилась в группе зоозащитников в соцсетях. Кот с 9 января не мог самостоятельно слезть, а мороз на улице усилился. Но история закончилась благополучно.Сейчас кот, которого спасатели МЧС сняли с помощью машины с пожарной лестницей, находится на передержке. Сообщают, что готовы отдать его в добрые руки. Пушистый ведет себя спокойно, ласков.Обращаться просят по телефону +7-920-158-97-12 или в соцсетях.