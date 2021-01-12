ЧП произошло в ночь на 12 января в деревне Симаново Торопецкого района. Сообщение об обнаружении останков человека в сгоревшем доме поступило в СУ СК РФ по Тверской области.Как сообщают следователи, дом сгорел полностью. По факту гибели человека Западнодвинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.Следователем СК и сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства пожара. В ближайшее время будут назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.