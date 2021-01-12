Микроавтобус и «скорая» столкнулись на перекрестке на улице Туполева в областном центре. Об этом написали очевидцы в соцсетях в группе «Подслушано у водителей». Информации о пострадавших пока нет.Свидетели аварии предполагают, что ДТП случилось по вине водителя микроавтобуса. Указывают, что «скорая помощь» ехала с включенными мигалкой и звуковым сигналом.Вот что сообщают пользователи в социальных сетях:«Мы ехали за этой скорой с Красина, он перед перекрестком включил звуковой сигнал».«Виноват микроавтобус однозначно!!! Скорая ехала с проблесковыми маячками и с сигналом, мы же пропустили ее, мы ехали в среднем ряду, а микроавтобус в правом».«Мы тронулись на зеленый, ехала скорая помощь, мы притормозили пропустить, а газель в правом ряду проехала прям в скорую, и самое главное он ехал не быстро уснул что ли, он ударил-то несильно, можно было аварию избежать, скорую слышно было хорошо».Как рассказали в Госавтоинспекции, микроавтобус ехал со стороны Речного на зеленый и не уступил дорогу «скорой», которая мчалась на красный сигнал светофора с включенными спецсигналами.По нашим данным, пострадали водитель, фельдшер и пациент «скорой», угрозы жизни нет.