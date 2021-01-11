11 января глава Твери Алексей Огоньков подписал постановления о ликвидации сразу двух ведомств - департамента архитектуры и градостроительства и отдела ЗАГС администрации Твери.Документы размещены на сайте городской администрации.До 1 июля муниципальное имущество департамента будет передано в городскую казну. А соответствующие изменения внесены в реестр муниципальной собственности.Отделу ЗАГС до 24 марта необходимо передать областному ЗАГСу регистрационные книги, бланки гербовых свидетельств, бумажные и электронные документы.